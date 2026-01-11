Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO

Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Il tecnico è andato faccia a faccia col quarto uomo e ha ricevuto il rosso diretto! Cosa è successo

La tensione di San Siro esplode al minuto 71, trasformando il big match tra Inter e Napoli in una corrida. L’episodio che ha cambiato l’inerzia della gara e acceso gli animi in panchina è l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dei nerazzurri, decisione che ha scatenato l’ira funesta di Antonio Conte. L’allenatore leccese non ha retto alla decisione arbitrale che ha permesso all’Inter di portarsi sul 2-1, finendo anzitempo negli spogliatoi.

La dinamica: il VAR e il gol di Calhanoglu

Tutto nasce da un contatto in area che inizialmente l’arbitro Daniele Doveri aveva lasciato correre. Richiamato al monitor dalla sala VAR per la On Field Review, il direttore di gara è tornato sui suoi passi, indicando il dischetto per uno step on foot su Lautaro Martinez di Rrahmani. Dagli undici metri si è presentato Hakan Calhanoglu: il regista turco non ha tremato, spiazzando il portiere e siglando la rete del sorpasso. È in questo istante che la partita si è infiammata, non sul prato verde, ma a bordo campo.

Il faccia a faccia e l’urlo “Vergogna”

Prima della trasformazione del rigore, Conte ha perso il controllo. Sentendosi vittima di un’ingiustizia, il tecnico del Napoli si è scagliato verbalmente contro la direzione di gara. Le telecamere hanno catturato chiaramente il labiale dell’allenatore, che ha urlato ripetutamente la parola “Vergogna!” all’indirizzo della terna arbitrale. La situazione è degenerata in un duro faccia a faccia con il quarto uomo, costringendo Doveri a estrarre il cartellino rosso diretto. Espulso e scortato fuori dal terreno di gioco, Conte ha continuato a protestare mentre imboccava il tunnel degli spogliatoi, lasciando la sua squadra senza guida tecnica per il decisivo assalto finale. Un episodio che, inevitabilmente, accenderà roventi polemiche nel post-partita e nei giorni a venire.