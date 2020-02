Eto’o sicuro: «Scudetto? Lo vincerà l’Inter»

Samuel Eto’o ha parlato durante Sky Calcio Show della corsa scudetto in Serie A. Le parole dell’ex attaccante dell’Inter

Ospite negli studi di Sky durante la trasmissione Sky Calcio Show, Samuel Eto’o ha parlato della corsa scudetto che vede coinvolte Inter, Lazio e Juventus. Ecco le parole dell’ex attaccante.

SARRI – «In realtà l’allenatore che ho visto all’Empoli e quello visto al Cheslea e ora con la Juve è molto diverso. Vedevo l’Empoli giocare, quella era una squadra che giocava con personalità, usciva da dietro e anche il portiere giocava con il pallone. Per questo era bellissimo. Oggi non vediamo allenatori come Guardiola che fanno giocare le squadre, magari perdi ma quando una squadra di calcio gioca a calcio, i tifosi si divertono. Oggi guardo la Juve e non so, hanno Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, o Dybala che è un altro fenomeno. Però mi piacerebbe rivedere il mister che ho visto all’Empoli, darebbe tanto. Ieri guardavo la partita alla Juve e pensavo manchi qualcosa».

CONTE – «Conte non è cambiato. È lo stesso che abbiamo visto alla Juve o al Chelsea. Non è cambiato, non è salito o sceso, quella è la sua idea. Questo è il suo calcio. Sono contento perché con gli alti e bassi, in questo momento il rispetto che l’Inter merita è tornato ad averlo».

SCUDETTO – «Lo vince l’Inter»

TRIPLETE – «Credo che quello che abbiamo raggiunto con l’Inter è stato unico e irripetibile, ma soprattutto a me resta il fatto che ancora oggi siamo rimasti tutti in contatto, che è una cosa rara. Questo significa che siamo andati ben oltre le partite in sé e delle lotte che abbiamo fatto insieme. C’era qualcos’altro, qualcosa di più che ci legava e quella persona era Moratti. Lo saluto e lo ringrazio ancora. Presidenti come lui mancano oggi nel calcio»