Europeo Under 19: l’Italia di Paolo Nicolato batte la Francia in semifinale e domenica affronterà il Portogallo nella finalissima

Europeo Under 19, continua la marcia dell’Italia guidata da Paolo Nicolato. Nella semifinale del torneo in corso in Finlandia, gli azzurrini hanno superato la Francia col risultato di 2-0 e domenica si giocheranno la vittoria finale contro il Portogallo (vittorioso sull’Ucraina per 5-0 nell’alltra semifinale). Nella gara giocata oggi a Vaasa, la giovane Italia di ha battuto i coetanei francesi risolvendo la partita nel primo tempo: a segnare per il 2-0 finale, in pochi minuti attorno alla mezzora di gioco, sono stati Capone e Kean. In evidenza, tra gli azzurri, la prova del portiere Plizzari, protagonista in particolare nel secondo tempo con diverse pregevoli parate. Adesso, si vola in finale: domenica 29 luglio, a Seinäjoki, sfida al Portogallo del ct Helio Sousa.