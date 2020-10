Everton Liverpool, Ancelotti: «Un grande peccato che non ci saranno i tifosi»

Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti hanno parlato poco prima del derby di Liverpool tra i Reds e l’Everton. Le loro parole

Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp hanno parlato poco prima del derby tra Liverpool ed Everton. Queste le loro parole ai microfoni di Sky Sport UK.

KLOPP – «Questa è la partita, bene riprendere con l’Everton perché, al di là di tutto, è la sfida più emozionante di tutta la stagione. Anche se l’Everton fosse in una brutta posizione, le avesse perse tutte, non cambierebbe nulla. Noi siamo pronti, loro pure».

EVERTON – «Sarà un buon test per capire come stiamo, una sfida come sempre entusiasmante. Purtroppo non è un bel momento, con dei protocolli da rispettare e senza i nostri tifosi: vogliamo dar loro una gioia. Sarà una partita particolare ma non cambierà nulla».