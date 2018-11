Evra rincara: «Milanisti frustrati, dove giocava Bonucci?» – VIDEO

Evra risponde ai tifosi del Milan dopo il commenti lasciato ieri sull’account Instagram di Dybala e relativo all’ex rossonero Bonucci: il difensore francese con un video non le manda a dire

La polemica è iniziata ed ora non la ferma più nessuno: Patrice Evra contro i milanisti. Era cominciato tutto ieri con un commento dell’ex difensore della Juventus sull’account Instagram di Paulo Dybala sotto ad una foto che ritraeva l’attaccante argentino con Leonardo Bonucci. Evra aveva sottolineato la felicità di Bonucci dopo l’annata passata in rossonero, aggiungendo in poche battute: «Col c… che la giocava di là la Champions», ovvero appunto al Milan. Nelle ultime ore nei confronti di Evra si è scatenata una vera e propria guerra social, con insulti recapitati sul suo profilo Instagram, a cui il francese, attualmente svincolato, ha deciso di rispondere molto più che per le rime. Si annuncia una faida.

«Buongiorno buongiorno, questo messaggio è per i miei cari amici milanisti. Cioè, io ieri ho fatto un commento sull’account di Paulo Dybala, che è un giocatore della Juve, e ho detto: “Signor Bonucci, con il c… la giocavi di là” – le parole di Evra in un video – . Cioè, Bonucci dove ha giocato l’anno scorso? Al Monza? No, al Milan. Quindi perché mi parlate di rispetto della storia e “sciacquati la bocca”? Oh! Se il mondo intero ha conosciuto il calcio è grazie al Milan, però adesso il mondo intero conosce il calcio grazie alla Juve, con un presidente che si chiama Andrea Agnelli e che non scherza, quindi non parlatemi di rispetto. Faccio il pagliaccio, faccio ridere, però quando parliamo serio, parliamo serio. Comunque Paulo (e gesto della Dybala Mask, ndr) tanti tifosi del Milan sul tuo account… Sono frustrati eh. Dai basta! Vi voglio tutti bene! I love this game!». E via a cantare: «Juve, sempre sarà!».