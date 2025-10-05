Brutto incidente stradale per un grande ex juventino. La situazione attuale - Calcio News 24

Grande spavento per Eljero Elia: distrutta la sua Lamborghini in un incidente, ma l’ex Juve è illeso

Notte di paura per Eljero Elia, ex calciatore della Juventus, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei Paesi Bassi. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando la sua Lamborghini Urus è rimasta completamente distrutta in seguito a uno scontro multiplo sull’autostrada A4, nei pressi di Leida. Nonostante la violenza dell’impatto, Elia è uscito praticamente illeso dal veicolo, così come le altre persone coinvolte nell’incidente.

Il sinistro si è verificato intorno alle 21:45 e ha coinvolto quattro veicoli. Le immagini della supercar accartocciata hanno subito fatto temere il peggio, ma secondo quanto riferito dalla polizia olandese, nessuno ha riportato ferite gravi. Solo un grande spavento e ingenti danni materiali.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Elia, classe 1987, in un’intervista rilasciata dopo l’accaduto. «Stavo guidando su un tratto tranquillo dell’autostrada, quando ho notato che le auto davanti a me avevano rallentato. Ho provato a frenare, ma la macchina ha perso aderenza e ha iniziato a slittare. Non sono riuscito a evitare la collisione», ha spiegato l’ex esterno offensivo. Parole che testimoniano la paura vissuta in quei secondi, fortunatamente conclusisi senza conseguenze fisiche per nessuno.

Elia è noto al pubblico italiano per la sua breve esperienza alla Juventus nella stagione 2011-2012, quella che segnò l’inizio del ciclo vincente di Antonio Conte con la conquista del primo Scudetto dopo anni di digiuno. Dopo la parentesi bianconera, l’olandese ha proseguito la sua carriera in Germania, con l’Amburgo e il Werder Brema, in Turchia con il Basaksehir, e infine nei Paesi Bassi, dove ha chiuso la carriera nel 2023.

Oggi, ormai ritirato dal calcio giocato, Elia può tirare un sospiro di sollievo per aver evitato il peggio. L’incidente poteva avere risvolti drammatici, ma si è concluso solo con il danneggiamento dell’auto e tanta paura. Un evento che ricorda quanto anche pochi istanti di distrazione o un’improvvisa perdita di controllo possano trasformarsi in momenti di grande pericolo, anche per chi ha vissuto una carriera sotto i riflettori.