FA Cup, tensione a fine partita: gesto incredibile di Guardiola! Ecco cosa ha fatto – VIDEO

Tensione a fine partita tra Pep Guardiola e Dean Henderson dopo la sorprendente vittoria del Crystal Palace sul Manchester City nella finale di FA Cup. Protagonista assoluto del match, il portiere Henderson ha negato il pareggio agli avversari con una prestazione superlativa, inclusa una parata su rigore. Al fischio finale, però, Guardiola ha rifiutato di stringergli la mano, scatenando un breve alterco sedato solo dall’intervento dell’allenatore del Palace, Oliver Glasner.

🚨🚨| Pep Guardiola didn’t look pleased with Dean Henderson after the final whistle.

