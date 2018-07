Mancano gli ultimi dettagli burocratici e poi Fabian Ruiz sarà un calciatore del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti

Fabian Ruiz è un vero e proprio tormentone del calciomercato del Napoli. Erede designato di Jorginho, arriverà in azzurro per 30 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria che il Betis Siviglia ha inserito nel contratto del talentuoso centrocampista. Quest’ultimo pochi giorni fa era in vacanza in Campania, terra toccata nel corso della crociera con la famiglia. I napoletani lo hanno accolto calorosamente al porto, tra selfie e parole di affetto. Poi l’inserimento del Real Madrid, su suggerimento del nuovo tecnico Lopetegui, ha fatto pensare al peggio.

Per fortuna dei partenopei, però, la trattativa è andata in porto e adesso non mancano che visite mediche di rito e firma sul contratto. Stando a Sky Sport, il centrocampista spagnolo potrebbe arrivare in Italia, a Roma per la precisione, già oggi per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Poi sarà tempo di firma e foto di ordinanza con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale aveva annunciato l’arrivo di Fabian Ruiz giorni fa. La storia d’amore tra Fabian ed il Napoli sta per cominciare, lunedì poi sarà tempo di raduno e martedì si partirà per Dimaro.