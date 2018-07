Ormai ci siamo: Jorginho ve il Manchester City. Trattativa con il Napoli in fase di chiusura nelle prossime ore

Il Manchester City sta per abbracciare Jorginho. Il centrocampista del Napoli ha ormai da tempo un accordo, sulla base di 4 milioni di euro, per il trasferimento alla corte di Pep Guardiola, ma gli inglesi non hanno raggiunto l’intesa con il club azzurro. Il traguardo è vicino e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’intesa definitiva. Pronti 55 milioni di euro per il club di Aurelio De Laurentiis che ha già in pugno Fabian Ruiz, talento del Betis Siviglia, per 30 milioni di euro. Il mercato del Napoli, ufficialmente, non è ancora partito ma i primi botti stanno per arrivare.

Gli azzurri depositeranno il contratto di Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri si libererà e andrà al Chelsea, Jorginho lascerà gli azzurri e andrà al Manchester City. Il Napoli incasserà 55 milioni di euro, al calciatore 4,2 milioni netti a stagione. Domani il vertice per chiudere l’operazione, con il giocatore, secondo quanto riportato da Gazzamercato, pronto a volare in Inghilterra nelle prossime ore: tra mercoledì e giovedì possibili visite mediche. Il centrocampista ex Hellas Verona si appresta a salutare il club partenopeo. Pronta una nuova avventura in Premier League per Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho.