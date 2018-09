Fabian Ruiz analizza il pareggio a reti bianche del Napoli in casa della Stella Rossa nel primo turno della Champions League 2018/2019

Il Napoli torna da Belgrado con un pareggio per 0-0 sul campo della Stella Rossa. Tra i titolari nell’esordio in Champions League degli azzurri c’è Fabian Ruiz, arrivato in estate dal Betis. Il centrocampista spagnolo, intervenuto dopo la gara, ha commentato così la prestazione della squadra di Ancelotti: «E’ stata una partita molto difficile, la squadra ha dato tutto, abbiamo avuto diverse occasioni ma non è arrivato il gol e non ci ha assistito la fortuna. Il gruppo? Sta migliorando, continuiamo a lavorare per crescere. Questo girone di Champions è molto difficile, al San Paolo ci sarà una spinta in più, ci possiamo qualificare».