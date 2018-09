Le parole di Carlo Ancelotti dopo Stella Rossa-Napoli: l’allenatore azzurro non nasconde un pò di ramamarico per un pareggio che va stretto alla sua squadra

Il Napoli di Carlo Ancelotti esordisce in Champions League con un pareggio a reti bianche sul campo della Stella Rossa. Un risultato che va stretto alla squadra azzurra, commentato così dopo la gara dal tecnico emiliano: «E’ mancato poco, abbiamo sbagliato qualche passaggio e cross di poco, arrivando in area leggermente in ritardo. Siamo stati anche un poco sfortunati, poco incisivi, abbiamo sbagliato qualche passaggio e verticalizzazione. Abbiamo perso due punti ma ci sono altre cinque partite, non partiamo battuti, il nostro girone resta difficile e complicato, comunque non facciamo i drammatici, al momento siamo secondi nel girone» le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

Ancelotti ha poi proseguito: «Ci è mancato il gol, peccato, è mancato poco. Ramamrico? Quando non vinci non sprizzi di gioia. L’ultimo quarto di partita c’è stato un inevitabile calo, loro son dei professionisti in questo, ci marciano e si buttano, non si è più giocato, ma noi dovevamo segnare prima. Ingresso ritardato di Hamsik? Lui è entrato dopo Mertens, ci poteva stare anche prima. Allan è stato condizionato dall’ammonizione, poi ho preferito aspettare per il cambio per vedere come si metteva la partita. Ci abbiamo messo troppo tempo ad arrivare agli attaccanti, cercando di sfondare il gioco per vie centrali troppo poco, nel primo tempo soprattutto. Insigne più accentrato? mi piaceva in quella posizione, fa bene nello stretto».