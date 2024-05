Borussia Dortmund PSG: sintesi, risultato e cronaca live

Al Westfalenstadion, il match di Champions League 2023/2024 Borussia Dortmund PSG: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Borussia Dortmund e PSG si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata Champions League

90-4 Finita la partita. 1-0 per i tedeschi, a Parigi l’occasione per i francesi di ribaltare lo svantaggio

90+2 Cross Fabian Ruiz, Mbappé non riesce a domarla

90+1 Troppo freddo, Moukoko in area sballa un cross facile

90 SOSTITUZIONE Moukoko per Fullkrug

89 Testa alta di Zaire-Emery su cross di Fabian Ruiz

86 SOSTITUZIONE Nmecha per Brandt e Wolf per Ryerson

86 Altro inserimento di Fabian Ruiz, colpo di testa alto su invito Vitinha

84 Crampi per Ryerson

83 OCCASIONE BORUSSIA Inserimento di Brandt che riceve un filtrante meraviglioso di Sancho, chiude Marquinhos

82 SOSTITUZIONE Reus per Adeyemi

81 Vitinha raccoglie un rimpallo, tiro fuori

79 OCCASIONE PSG Vitinha lancia, Hakimi in area passa all’indietro per Dembelé: un rigore in movimento, tiro alto

79 Cross Brandt, leggermente lungo per Sabitzer

77 Squadre stanche, ritmo un po’ calato

74 Sancho tiro deviato e anestetizzato, Donnarumma abbranca la sfera

73 AMMONITO Schlotterbeck per pestone su Mendes, assolutamente evidente

71 OCCASIONE PSG Scavetto di Mbappé per Dembelé, Kobel in uscita salva il risultato

70 Kolo Muani sbaglia passaggio facile, Mbappé continua a giocare al centro dell’attacco

68 Il Dortmund si è riposizionato davanti dopo un inizio ripresa tutto parigino

67 Terzic chiede al “Muro Giallo” di alzare la voce

65 OCCASIONE BORUSSIA Fullkrug in volo di testa su punizione di Sancho, deviazione alta

64 SOSTITUZIONE Kolo Muani per Barcola

63 Hakimi rischia il giallo su incursione di Maatsen

62 Fullkrug lamenta spinta di Mendes in area, Taylor lascia correre

59 OCCASIONE BORUSSIA Strepitoso Sancho che arriva fin sul fondo, palla all’indietro e Fullkrug al volo spara alto colpendo di stinco

58 Buona sponda di Fullkrug di testa, Brandt si inserisce ma conclude decisamente fuori

57 Fullkrug al limite, Marquinhos devia in corner

55 OCCASIONE PSG Fabian Ruiz arriva di testa su un’illuminazione di Marquinhos, ma l’ex Napoli non trova la porta

54 Fase favorevole al Psg, Dortmund molto schiacciato

53 Barcola trova Mbappé in profondità, buon taglio e diagonale sinistro bloccato da Kobel

52 AMMONITO Fabian Ruiz che trattiene Adeyemi

50 OCCASIONE PSG Palo di Mbappé e poi anche di Hakimi. Entrambi centrano il legno con due conclusioni in area, Mbappé a giro, Hakimi d’interno servito da sponda all’indietro di Barcola

49 Accelerazione Adeyemi, cross per Sancho che scivola e guadagna solo un corner

49 Ennesimo anticipo di Schlotterbeck, autore di una grande prestazione

47 Barcola ci prova da fuori, presa sicura di Kobel

46 Dembelé intraprendente, guadagna corner

SECONDO TEMPO

4 i tiri nello specchio per il Dortmund, nessuno per i parigini

45+4 Sabitzer al volo, tiro debole, Donnarumma non sicurissimo. Finisce il primo tempo con questo tentativo

45+3 Grande numero di Maatsen, Hakimi lo atterra e concede punizione laterale

45+2 Adeyemi-Hakimi è il duello più coinvolgente della gara

45 Cross dal fondo di Dembelé, Kobel non ci arriva, allontana Ryerson

45 Kobel si concede un dribbling su Dembelé rischiando molto

44 Marquinhos in area interviene su Maatsen, non c’è irregolarità

43 OCCASIONE BORUSSIA Tiro al volo di Sabitzer servito in area da Fullkrug, Donnarumma fa una grande parata

40 SOSTITUZIONE Beraldo per Lucas Hernandez che ha un problema al ginocchio

39 Cross Hakimi, Schlotterbeck respinge con sicurezza

35 GOL BORUSSIA 1-0! Lancio Schlotterberk, Fullkrug sorprende la difesa alta, stop di destro e tiro di sinistro che supera Donnarumma. Difesa Psg presa d’infilata, il fuorigioco non ha funzionato, è stato Marquinhos a tenerlo in gioco

34 Applausi a scena aperta per Adeyemi che contiene Hakimi. Sta facendo un grande lavoro difensivo

33 Stop in acrobazia, dribbling e cross da sinistra, Barcola mostra il suo repertorio

31 Adeyemi fa uno strepitoso recupero su accelerazione di Dembelé

31 Tifosi Psg lanciano molti oggetti, possibile un richiamo ufficiale

29 Buona azione di Sancho che serve Brandt, tiro da fuori murato da Marquinhos che si oppone di testa

27 Adeyemi è il più vivace del Borussia

25 Possesso palla per i francesi: 58%

24 Psg costantemente avanti ma non trova spazi

22 Mbappé stop a seguire, uscita serena di Kobel

21 Mbappé riceve al limite ma non riesce ad allargare per Barcola

19 Lucas Hernandez rimane a terra in una mischia, non c’è nulla di irregolare nel contatto con Sabitzer

18 AMMONITO Maatsen su Zaire-Emery, nessun dubbio

17 Mbappé già pescato due volte in fuorigioco

17 Ancora Dembelé da fuori, ancora impreciso

13 OCCASIONE BORUSSIA Donnarumma tempestivo nell’uscire su Sabitzer

11 Hummels ferma Mbappé al centro dell’area

10 Dembelé prepara bene il tiro ma conclude da fuori senza precisione

07 Buona uscita del Psg, Emre Can la ferma con un fallo su Dembelé

06 Adeyemi sfugge ad Hakimi ma il cross è lungo

05 Mbappé invita Hakimi sulla destra, chiude bene Adeyemi

02 Il Borussia in pressing alto per tenere basso il Psg

01 Il primo fallo lo commette Emre Can

PRIMO TEMPO