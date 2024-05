Demiral CONTRO Gasperini: «Discutibile per come tratta i giocatori. Koopmeiners? Deve andare alla JUVE»

Le parole dell’ex difensore dell’Atalanta Demiral su quello che è successo con Gian Piero Gasperini, parlando anche del suo futuro

A Gazzetta.it, l’ex difensore di Juve e Atalanta Demiral ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che è stato il suo addio ai nerazzurri e di Gasperini.

«Io direi a Koopmeiners di andare alla Juve: già quando eravamo compagni ero molto curioso. Coppa Italia? Dico 50% per entrambi, nonostante l’Atalanta abbia una squadra migliore. Gasperini? Non l’ho salutato quando sono andato via da Bergamo e neanche lui mi ha cercato. Bravo allenatore, ma umanamente discutibile su come tratta i giocatori. Non ci andrei a cena. Futuro? Mi piacerebbe ritornare in Italia»