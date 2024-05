Nazionale, ecco quali saranno i possibili CONVOCATI in vista dell’Europeo. La lista tra conferme e dubbi

Nazionale, ecco quali saranno i convocati di Spalletti in vista dell’Europeo. La questione tra conferme, dubbi e attesa

Oggi La Gazzetta dello Sport ha voluto stilare quelli che saranno i possibili convocati dell’Italia di Spalletti per gli Europei di questa estate. Le ultime.

Tra i pali sicuri di un posto Donnarumma e Vicario. Per il ruolo di terzo portiere uno tra Meret e Carnesecchi. Un po’ di rammarico per Provedel che poteva rientrare nella corsa ma è stato fermato da un brutto infortunio. Scelte fatte in difesa. Mancherà l’infortunato Udogie. Ci saranno invece Acerbi, Buongiorno, Scalvini, Bastoni, Di Lorenzo, Bellanova, Darmian, Dimarco, Calafiori, Cambiaso e Mancini. Un reparto folto che consentirà a Spalletti di giocare sia a tre che a quattro. A centrocampo partiranno per la spedizione Barella, Frattesi, Locatelli, Jorginho, Pellegrini e Cristante. Il ballottaggio a tre per l’ultimo posto è tra El Shaarawy, Folorusho e Bonaventura. Davanti Scamacca, Retegui, Raspadori e Chiesa. L’ultimo posto a uno tra Zaccagni, Politano e Orsolini. Zaniolo out per infortunio, Immobile e Lucca decisamente più indietro.