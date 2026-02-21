Fabregas a Dazn: «Saelemaekers? Chiedo scusa, ma se il Milan ha pareggiato non è per questo! Sono giovane e devo imparare, mi piacerebbe tantissimo giocare oggi»

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Como, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha presentato così la sfida del 26° turno di Serie A 2025/26, tornando anche sulla polemica di pochi giorni fa per la sua trattenuta su Saelemaekers nella sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA POLEMICA PER LA MIA TRATTETUNA SU SAELEMAEKERS CONTRO IL MILAN – «Si è vero, sono stato il primo a raccontare cosa è successo. Non posso toccare un giocatore, mai nella vita e ho chiesto subito scusa. Dopo si può massacrare di più o meno, si possono cercare scuse perché il Milan ha pareggiato col Como, ma il risultato non ha nulla a che fare con questo. Io chiedo scusa. Prova tv? Io accetterei tutto, perché sono il primo a sapere di aver sbagliato. Questo è il calcio, sono molto giovane e sono qui per imparare, la perfezione non esiste. Essere qui per noi dopo 64 ore, venire da Milano e venire qua a Torino… Questa è la storia. La Juve, una squadra e uno stadio incredibili, è una grande prova per noi».

4 PARTITE IN 11 GIORNI – «Cambia la mentalità, la stanchezza fisica… La forza e la motivazione bisogna trovarle nella testa. Ma chi non sarebbe motivato nel giocare qui? Io sono invidioso, mi piacerebbe tantissimo giocare. Arriviamo da 8 settimane nelle quali abbiamo giocato 12 partite, questo fa parte del calcio e del livello al quale un giorno noi vogliamo arrivare. Una grande prova per noi».

LA CHIAVE A CENTROCAMPO? – «Sicuramente, come sempre nel calcio. In mezzo al campo hai la possibilità di dimostrare se sei più forte dell’avversario. Parliamo sempre delle due aree, ma quante volte si arriva in un’area o nell’altra comparando a quanto si gioca a centrocampo? Faremo la nostra partita».