Fiorentina, la rinvincita di Fagioli: due assist contro la Juve per entrare nei cuori dei tifosi viola – le pagelle

Fiorentina, le pagelle di Nicolò Fagioli: l’ex Juve si prende una clamorosa rivincità contro la sua vecchia squadra: due assist per il 3-0 viola

L’osservato speciale di Fiorentina Juve era Nicolò Fagioli e il centrocampista ha risposto presente. Dopo l’addio a gennaio e il trasferimento in viola, non senza una coda di veleni e rumors sul rapporto mai nato con Motta, ieri il centrocampista ha affrontato la sua ex squadra e la prestazione è una delle migliori della sua carriera, con due assist che affondano i bianconeri. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Che rivincita. L’assist del 2-0, l’invenzione del 3-0. Regia a tutto campo. Mai così nella Juve: solo colpa sua?».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Danza e ricama gioco, crea difficoltà evidenti a Thuram, pennella di esterno l’assist per il 2-0 di Mandragora, lancia Gudmundsson con i tempi giusti per il 3-0. La standing ovation è meritata».

TUTTOSPORT 8 – «Per lui non può essere una partita come le altre dopo 11 anni passati con la maglia bianconera addosso. Eppure nel traffico mostra una freddezza olimpica. Il pallone di esterno per Mandragora è da far vedere nelle scuole calcio».

QS 7.5 – «Deve cercare di uscire dal radar di Thuram che non lo molla. Geniale la palla per Mandragora mandato in porta con una rasoiata a tagliare la trequarti. Centro nevralgico del nuovo gioco viola».

CORRIERE DELLA SERA 8 – «Altro che fredda, qui la vendetta è gelida: filtrante perfetto per il raddoppio di Mandragora, a seguire, la miccia che accende il tris di Albert. Insomma, un partitone».