Fagioli Juve, quale futuro per il centrocampista?

Fagioli Juve, si decide il futuro del centrocampista: rinnovo, addio o prestito in Serie A ancora per una stagione?

Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, reduce dal prestito alla Cremonese, è al rientro alla Continassa ma ha un solo anno di contratto.

Tramite il suo entourage avrebbe già fatto sapere che non vuole accettare altri prestiti. Sarà quindi rinnovo o addio, anche se la Juventus proverà a convincerlo a firmare per fare un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A.