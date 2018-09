La questione relativa alla fascia da capitano in Italia approda anche sui quotidiani tedeschi, la Bild esterrefatta per il caso Lega-Fiorentina

«La follia dei capitani in Italia». Il quotidiano tedesco Bild la tocca piano per commentare la polemica scoppiata in Italia legata alla fascia da capitano. La principale novità introdotta in questa stagione, infatti, prescrive che tutte i capitani delle squadre di Serie A ne indossino una uguale per tutte. Tradotto: una fascia uniforme per tutte le squadre, senza la possibilità di poterla personalizzare. Nel corso delle prime tre giornate la regola non è stata rispettata da Daniele De Rossi della Roma, Alejandro Gomez dell’Atalanta e German Pezzella della Fiorentina. Ma è proprio su quest’ultimo caso che è scoppiata la polemica attraverso i media.

Fin qui la Lega di Serie A non ha punito i ‘trasgressori’, ma ha lasciato intendere che non verranno fatti più sconti dalla quarta giornata di campionato in poi. Il caso, però, è quello relativo alla Fiorentina visto che Pezzella indossa una fascia personalizzata e dedicata all’ex capitano dei viola, Davide Astori. E tutto il club viola ha lasciato intendere che non rinuncerà certo ad indossare la fascia dedicata ad Astori dicendosi pronti a «pagare le multe». Anche in Germania la questione non è passata inosservata, tanto che la Bild punzecchia sull’accaduto: «Piccola fascia, grossa lite. La Lega minaccia sanzioni ai club se dovessero far indossare la fascia sbagliata al proprio capitano. Mamma mia, come se il calcio italiano non avesse altre preoccupazioni a cui pensare!».