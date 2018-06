Attesa entro il weekend la sentenza dell’UEFA circa l’esclusione del Milan dalle coppe europee, il commento di Fassone dopo l’udienza di Nyon

Pochi minuti fa è terminata l’udienza del Milan davanti all’Adjudicatory Chamber della UEFA, importante per le sorti del club rossonero. L’organo dell’UEFA dovrà decidere se estromettere o meno i rossoneri dalle competizioni europee e l’incontro è durato poco più di due ore a partire dalle nove di questa mattina. Il verdetto è atteso entro il fine settimana, ma si conoscono le reazioni dell’amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, da Nyon ai microfoni di Sky Sport: «Noi abbiamo argomentato tutte le nostre tesi che avevamo già espresso per iscritto. C’è stato un bel contraddittorio e adesso attendiamo la decisione».

Prosegue l’ad rossonero: «Ho imparato a non esprimere sensazioni ma quantomeno siamo stati ascoltati e chiediamo che il club venga valutato in coerenza con le decisioni prese in periodo di Financial Fair Play visto che il nostro caso sembra esser trattato diversamente rispetto ad altri». Conclude Fassone: «Non ci è stato detto quando verrà presa la decisione, non abbiamo avuto altri riferimenti dal presidente ma immagino sarà abbastanza veloce. Valuteremo eventualmente dopo. Se la decisione presa dall’UEFA dovesse essere valutata da noi eccessivamente penalizzante la strada dell’appello è possibile. Sul mercato, Mirabelli sta lavorando dietro le quinte e la sentenza può modificare la disponibilità di budget che, ma non ci faremo trovare impreparati e abbiamo un piano A e un piano B».