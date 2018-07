Favilli si prepara a trasferirsi al Genoa in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 7 milioni. La Juventus mantiene il diritto di recompra

Andrea Favilli è stato grande protagonista della International Champions Cup con la Juventus. Il giovane attaccante ha infatti segnato contro il Bayern Monaco durante la tournée americana attirando l’attenzione di diversi club italiani. Il primo a muoversi per il canterano bianconero è stato il Genoa e secondo quanto riporta Sky Sport il suo futuro è proprio con la maglia rossoblu. Il Grifone avrebbe infatti raggiunto un accordo con la Juventus per il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Il club di corso Galileo Ferraris, che sta lavorando al rinnovo di Alex Sandro, si sarebbe però premunito con il diritto di recompra. Nel caso in cui i bianconeri volessero riportare a casa Favilli dovranno spendere 16 milioni dopo un anno o 23/24 milioni per il secondo.

Favilli nella stagione conclusa poco tempo fa si è distinto in Serie B con la maglia dell’Ascoli chiudendo con un score di 5 e 1 assist in campionato e 3 marcature in Coppa Italia.