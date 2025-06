Fazzini lascerà l'Empoli? Quella squadra è pronta a fare carte false pur di comprarlo dai toscani - Calcio News 24

Fazzini lascerà Empoli? Ecco la situazione attuale da parte della squadra azzurra su quella che sarà la prossima soluzione

Fazzini (2003) è ormai da tempo un obiettivo della Lazio. Il giovane centrocampista toscano, di proprietà dell’Empoli, è stato vicinissimo al trasferimento nella capitale già lo scorso gennaio, ma l’affare sfumò a causa delle richieste troppo alte del club azzurro, che chiedeva circa 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Nel frattempo, la stagione dell’Empoli si è conclusa con una retrocessione, e ora la Lazio si trova in una posizione di vantaggio nella trattativa. Infatti, Lotito punta a chiudere l’accordo prima dell’inizio dell’Europeo Under21.

Dal lato del calciatore, ci sono segnali positivi: Fazzini ha espresso chiaramente la volontà di restare in Serie A e vedrebbe nella Lazio un’occasione di crescita e un grande salto di qualità. La trattativa, quindi, potrebbe decollare rapidamente, con il club biancoceleste pronto a sfruttare la situazione di crisi dell’Empoli per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino.

Come riportato da RomaToday, la Lazio ha già avviato i primi contatti con la dirigenza toscana, cercando di mettere a punto i dettagli dell’accordo. In caso di riuscita dell’operazione, Fazzini rappresenterebbe un rinforzo importante per il centrocampo biancoceleste, con le sue qualità tecniche e la sua giovane età, che gli permetterebbero di integrarsi rapidamente nei meccanismi di gioco di Sarri. La situazione sembra favorevole alla Lazio, che potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi, portando Fazzini a Roma in vista della prossima stagione calcistica.