Vicenza, ecco Balzaretti: «Pronto a mettermi al servizio del club»

Federico Balzaretti è il nuovo direttore sportivo del Vicenza. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione di oggi

In conferenza stampa, Federico Balzaretti si è presentato come nuovo ds del Vicenza.

DICHIARAZIONI – «Arrivare qua è un passo importantissimo della mia carriera, aspettavo da tempo una piazza con una storia così importante. Ringrazio la società per la fiducia, sono molto emozionato. So che il momento non è facile, ma vengo con la giusta dose di carica che cercherò di mettere a disposizione della squadra e del mister. Ho cominciato con questo nuovo lavoro subito il giorno dopo la fine della carriera. Ho avuto la fortuna di lavorare quattro anni a Roma con tre grandi professionisti. Ora sto facendo anche il master Uefa per allenare e credo di aver fatto tutto quello che serve per prepararmi».