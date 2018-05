Tragedia a San Miniato: Federico Zini uccide la fidanzata e poi si toglie la vita

I corpi di Federico Zini e della sua fidanzata, Elisa Amato sono stati ritrovati in un parcheggio nella periferia del comune pisano di San Miniato

Tragedia nel mondo del calcio. A San Miniato, in provincia di Pisa, sono stati trovati i corpi di un uomo e di una donna, all’interno di una macchina vicino al campo sportivo del paesino alle porte di Pisa. L’uomo, Federico Zini 25enne del posto, calciatore del Tuttocuoio avrebbe raggiunto Elisa Amato, sotto casa sua a Prato. Forse con l’intendo di convincerla a riallacciare una relazione finita da tempo. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla doppia tragedia dove hanno perso la vita due giovani ragazzi. Gli inquirenti giunti sul posto propendono per l’ipotesi omicidio-suicidio.

Federico Zini era nato il 27 maggio 1993, avrebbe dunque compiuto 25 anni domani. Era un attaccante del Tuttocuoio, squadra di Serie D. Giocatore giramondo, fino allo scorso anno era un tesserato dell’Ulaanbaatar City FC, team mongolo, dopo le varie esperienze all’estero tra Malta, Bulgaria e Filippine. Lo sfortunato ragazzo nel novembre 2015, durante una partita nelle Filippine, si infortunò gravemente rompendosi il legamento crociato. La lunga riabilitazione l’aveva fatto tornare su un campo da calcio solamente l’anno scorso.