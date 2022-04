Ferdinand: «Nessuno vuole restare al Manchester United...»

L’ex difensore del Manchester United Ferdinand ha rivelato che molti calciatori non vorrebbero restare a Old Trafford

Rio Ferdinand, storico ex difensore del Manchester United, in una intervista al Telegraph ha rivelato che molti calciatori dei Red Devils non vorrebbero restare in squadra al termine della stagione.

LE PAROLE – «Sembra che nessun calciatore del Manchester United voglia rimanere nella squadra. Pare che 10-15 giocatori stiano preparando le valigie e diranno addio al club alla fine del campionato. Nessuno, ripeto, sembra voler restare. Ma cosa è successo? Secondo me servirà un Einstein piuttosto che Ten Hag per sistema questa vicenda per la prossima stagione...».