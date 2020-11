Ferencvaros-Juventus in tv e streaming: dove vederla

I magiari ospitano i bianconeri nella 3ª giornata del Gruppo G di Champions League: dove vedere Ferencvaros-Juventus in tv e streaming

Gara importante in Europa per la Juventus di Andrea Pirlo, che dopo il k.o. casalingo con il Barcellona, si gioca una fetta della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 affrontando in trasferta il Ferencvaros di Sergei Rebrov nella 3ª giornata del Gruppo G. Ferencvaros-Juventus: la partita si giocherà mercoledì 4 novembre 2020 nello scenario della Puskas Arena di Budapest. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dall’arbitro francese Orel Grinfel (Israele).

Bianconeri secondi in classifica nel Gruppo G con 3 punti, frutto di un successo sulla Dinamo Kiev e di una sconfitta con il Barcellona, Ferencvaros ultimo con un solo punto conquistato, frutto di un pareggio contro gli ucraini.

Ferencvaros-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca della partita di Champions League Ferencvaros-Juventus su Sky sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita con ‘Champions League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza in studio di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles.

Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Champions League 2020/2021

Quando: Mercoledì 4 novembre 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Puskas Arena (Budapest)

Arbitro: Orel Grinfel (Israele)

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA