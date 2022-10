Ferguson: «Sono felice di aver segnato il mio primo gol in rossoblù». Le parole del calciatore del Bologna

Lewis Ferguson ha parlato ai microfoni dei ai canali ufficiali del Bologna della vittoria e del primo goal in Serie A. Ecco le parole del calciatore:

«Siamo contenti di questa vittoria, è stata una gara difficile ma abbiamo giocato di squadra, facendo una buona prestazione. Personalmente sono felice di aver segnato il mio primo gol in rossoblù. Abbiamo giocato un buon primo tempo con intensità e con atteggiamento giusto, nella ripresa è stata normale la reazione del Lecce che ci ha messo un po’ in difficoltà per venti minuti, ma abbiamo saputo reagire giocando bene, difendendo da squadra e proteggendo il risultato. Mi piacciono gli allenamenti di Thiago Motta: ci fa lavorare tanto con sessioni intense e facciamo gruppo, lo si è visto anche oggi sul campo»