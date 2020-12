Ciro Ferrara ricorda Diego Armando Maradona: ecco le parole dell’ex difensore di Napoli e Juventus sul Pibe de Oro

Ciro Ferrara, durante la cerimonia del FIFA The Best, ha parlato di Diego Armando Maradona.

MARADONA – «Sono stato l’unico giocatore del Napoli che ha vissuto tutto il periodo dei 7 anni con Maradona in squadra. Poi il rapporto è continuato, è stato ed è un grande uomo, un grande leader. Mi ha fatto riflettere: “Io sono un giocatore normale”. Allora Ruud (Gullit, ndr) noi che giocatori siamo stati? (Ridono, ndr). Quando lui è stato presentato avevo 17 anni e mai mi sarei immaginato di essere in squadra con lui. Sono nelle pagine del suo romanzo, questo per me è un grandissimo onore».

SPOGLIATOIO – «Un grandissimo leader, per noi è stata una rivoluzione quando è arrivato. Un gruppo di ragazzi decidono di cambiare la staoria di quel campionato. Ci siamo riusciti con lui, il nostro leader».

PAOLO ROSSI – «Paolo Rossi ci riporta indietro e bisogna ringraziarlo perchè per la prima volta a 15 anni mi gusto la gioia di un risultato grandioso, il Mondiale del 1982. Poi mi lega al mio debutto nel 1985 in un Napoli-Juventus e nei bianconeri giocava Paolo Rossi. Mi ricorderò per sempre del suo sorriso. Questi ultimi giorni ci hanno portato via degli amici e dei campioni».