Ferrari: «Mercato? All’Inter servirebbe un attaccante per fare rifiatare Lautaro Martinez»

Fabrizio Ferrari, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW dando consigli ai club di Serie A. Le dichiarazioni

Fabrizio Ferrari, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW dando consigli ai club di Serie A. Le dichiarazioni.

DA CHI MI ASPETTO RINFORZI? – «La Juve deve cercare un centrocampista di spessore per dare forza al reparto. All’Inter servirebbe un attaccante per fare rifiatare Lautaro Martinez, la Roma per puntare alla Champions dovrebbe fare qualcosa».

CONTINUA SU INTERNEWS24