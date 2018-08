Ferrari, è già derby: «Col Genoa per chiudere al meglio questo ciclo iniziale»

Il difensore del Sassuolo, Gian Marco Ferrari, è interveuto in conferenza stampa per presentare il match con il Genoa

La sfida tra Sassuolo e Genoa di domenica prossima non è una sfida come le altre per Gian Marco Ferrari. Il difensore classe ’92 ha trascorso un anno positivo a Genova, con la maglia della Sampdoria, e domenica prossima scenderà in campo al Mapei Stadium per una sorta di derby personale contro il Gridone. Il centrale del Sassuolo ha parlato quest’oggi in conferenza stampa e il nostro inviato ha raccolto per noi le sue dichiarazioni: «Stiamo ancora recuperando dalla sfida con il Cagliari ma da oggi inizieremo a pensare al Genoa. Sicuramente non ci attende una sfida semplice ma vogliamo vincere per chiudere al meglio questo ciclo iniziale». Il difensore ha scelto di rimanere in neroverde nonostante le voci di mercato e ha annunciato di aver firmato il rinnovo fino al 2023.

«In estate ci sono state delle richieste ma io volevo rimanere, soprattutto dopo l’arrivo di De Zerbi perché ho visto come lavora e mi ha dato importanza». Ferrari ha lavorato con due tecnici emergenti di cui si dice un gran bene, vale a dire Giampaolo e De Zerbi. Queste le differenze tra i due: «Impostano il gioco dal basso ma sono differenti perché De Zerbi, in fase difensiva, lavora di più sull’uomo mentre mister Giampaolo lavora solo col pallone». Il centrale non ha parlato di Europa, non si è sbilanciato, come fece Boateng, uno dei giocatori che lo ha maggiormente colpito insieme a Magnani, nel giorno della presentazione della squadra ma spera di conquistare la Nazionale e magari l’Europa con il Sassuolo: «Pensiamo partita dopo partita». Ora il Genoa, dopo la sosta ci sarà la Juventus di CR7: «Sì ma c’è tempo, mancano tre settimane. Ora pensiamo solo al Genoa».

(Dal nostro inviato) Antonio Parrotto