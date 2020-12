Ferrero: «Andrò via dalla Sampdoria quando vincerò qualcosa. Quagliarella? È un paraculo»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto un bilancio del 2020, parlando di Coronavirus, squadra e cessione del club

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a Telenord, dove ha fatto un bilancio del 2020. Ecco le sue parole.

CESSIONE – «Io andrò via da questa squadra quando vincerò qualcosa e quando avrò fatto tutte le strutture che sono ripartite, abbiamo vinto la burocrazia. Voglio dire una cosa ai miei tifosi, dobbiamo essere fiduciosi: sto facendo una bella tribunetta al campo e quando i tifosi verranno a vedere gli allenamenti avranno un posto comodo e caldo».

QUAGLIARELLA – «Quagliarella è un paraculo. Gli voglio un mondo di bene, è un ragazzo per bene. Vi racconto una storia: io arrivai alla Sampdoria e chiamai il suo procuratore e lui mi disse ‘lascia perdere perchè con te non ci viene’. Allora io sono un uomo che aspetta e non molla mai niente, fino a che non sono riuscito a prenderlo in un momento difficile per Quagliarella. Ci ho creduto, gli voglio bene e i risultati si vedono. Lui mi ha mandato un messaggio e io lo accolgo, adesso pensasse a fare gol e a farci vincere le partite perchè è qui per questo».