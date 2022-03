Le parole di Riccardo Fiammozzi prima del match tra Empoli e Hellas Verona

Il difensore dell’Empoli Riccardo Fiamozzi ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match col Hellas Verona. Ecco le sue parole:

«Abbiamo una voglia matta di prendere il bottino pieno. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dare il massimo e portare a casa questa vittoria».