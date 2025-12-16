FIFA The Best Awards, a Doha assegnati i premi dell’ultima stagione: ecco tutti i vincitori di questa edizione

FIFA The Best Awards, a Doha sono stati assegnati i premi della stagione. Fra i vincitori anche il nostro Gigio Donnarumma. Le ultime

Le luci di Doha si sono accese sul grande calcio internazionale in occasione dei FIFA The Best Awards, l’evento che ogni anno celebra i protagonisti assoluti della stagione calcistica. La cerimonia dei The Best FIFA Football Awards 2025, andata in scena alle ore 18 italiane, ha riunito stelle, dirigenti e addetti ai lavori in una serata ricca di emozioni, riconoscimenti e momenti iconici.

Al centro della scena dei FIFA The Best Awards c’è stato Gianluigi Donnarumma, premiato come miglior portiere dell’anno. Il numero uno italiano ha confermato il suo status di riferimento mondiale tra i pali, grazie a una stagione di altissimo livello fatta di parate decisive, continuità e leadership. Un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di simbolo del calcio italiano sulla scena internazionale.

Grande attenzione anche per il Puskás Award, uno dei premi più attesi dei FIFA The Best Awards, assegnato al gol più spettacolare dell’anno. A conquistarlo è stato Santiago Montiel dell’Independiente, autore di una rete straordinaria che ha incantato tifosi e giuria per tecnica, coordinazione e impatto emotivo. Un momento che ha ricordato come il calcio sappia ancora sorprendere con giocate fuori dal comune.

Sul fronte individuale, i FIFA The Best Awards hanno incoronato Ousmane Dembélé come miglior giocatore dell’anno. L’esterno francese è stato premiato per una stagione esplosiva, caratterizzata da prestazioni decisive, numeri importanti e una maturità tattica che lo ha reso uno dei calciatori più influenti al mondo. La sua velocità e la capacità di cambiare le partite sono state determinanti nel convincere votanti e appassionati.

In campo femminile, il premio di miglior giocatrice dell’anno dei FIFA The Best Awards è andato ad Aitana Bonmatí. La centrocampista spagnola ha confermato il suo dominio grazie a una visione di gioco eccezionale, qualità tecniche superiori e una leadership che ha trascinato club e nazionale verso nuovi traguardi.

I FIFA The Best Awards si confermano così come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario calcistico mondiale, capaci di raccontare il calcio attraverso storie di talento, sacrificio e passione. Una serata che non solo premia i migliori, ma celebra l’essenza stessa di questo sport universale.