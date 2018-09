Fifa: il 24 sarà svelata la top 11, tra i candidati anche Buffon e Chiellini

Il 24 settembre a Londra si scopriranno i giocatori che faranno parte del miglior 11 Fifa della passata stagione, tra i candidati anche Buffon e Chiellini

Si avvicina il 24 settembre, ovvero la data in cui si scopriranno i Top 11 Fifa della stagione 2017/2018. I nomi saranno annunciati durante la cerimonia Best Fifa Football Awards, che si terrà a Londra e, al momento, a concorrere per questo prestigioso riconoscimento sono in 55. Il ristretto gruppo è stato scelto da circa 25mila calciatori facenti parte della FifPro, la federazione internazionale dei calciatori. Ognuno dei votanti, infatti, ha selezionato un portiere, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti: la somma di tutti i voti ha dato quindi vita alla graduatoria dei nomi che concorrerà per entrare nel miglior 11 Fifa della passata stagione. Tra loro ci sono solamente due italiani, Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini a cui i colleghi hanno probabilmente dato il merito per la conquista del settimo Scudetto consecutivo e della quarta Coppa Italia consecutiva con la maglia della Juventus. A rappresentare la Serie A ci sono inoltre 3 juventini, come Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Paulo Dybala, e il neo interista Sime Vrsaljko.