Italia
FIGC nel caos: lancio di uova contro la sede! Striscioni che chiedono le dimissioni di Gravina
Tensione a Roma: imbrattata la sede FIGC con un lancio di uova, mentre compaiono striscioni di protesta contro Gravina
Tensione altissima questa mattina davanti alla sede della Federcalcio in via Allegri, a Roma. Un gruppo di contestatori si è radunato davanti all’ingresso principale e ha lanciato diverse uova contro la facciata dell’edificio, trasformando la protesta in un vero e proprio atto di vandalismo.
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Accanto alle uova sono comparsi anche alcuni striscioni che chiedevano apertamente le dimissioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Un gesto simbolico ma eloquente, che riflette il crescente malcontento nei confronti della gestione federale degli ultimi anni.
Alla base della protesta c’è soprattutto la frustrazione per il fallimento sportivo più pesante: la terza esclusione consecutiva della Nazionale Italiana dai Mondiali. Un risultato che ha esasperato tifosi e opinione pubblica, alimentando un clima sempre più rovente attorno alla Federazione.
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