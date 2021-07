Finale Copa America con il pubblico? Sì, ma ad una condizione

La finale di Copa America potrebbe giocarsi con una minima parte di pubblico: ecco la richiesta della Conmebol con una condizione

La Copa America arriva al suo atto finale con la gara dei sogni: Argentina e Brasile si contenderanno il trofeo al Maracanà. La gara perfetta che sarebbe stata esplosiva con il pubblico delle grandi occasioni.

Come riporta Tyc Sports, la Conmebol avrebbe fatto richiesta di far entrare allo stadio tifosi per il 10% della capienza. Nessuna vendità però: i biglietti saranno dati per il 50% agli sponsor e per il restante alle due federazioni.