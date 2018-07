Francia o Croazia pronte allo show: dalle 17 il calcio elegge la regina. I Bleus puntano al bis dopo 20 anni, i rivali sognano la prima volta

Squadre differenti: giovane e sfrontata quella del navigato Didier Deschamps, solida e scaltra quella di Zlatko Dalic, il ct venuto dal nulla, a un passo dal trionfo più grande dopo aver accarezzato coppette in Albania e negli Emirati. Francia e Croazia si troveranno una contro l’altra oggi, al stadio Luzhniki di Mosca, l’impianto principale dei Mondiali in Russia, per decidere chi sarà la nuova squadra campione del mondo. L’arbitro della partita sarà l’argentino Nestor Pitana. Fischio d’inizio fissato alle 17, ora italiana, per una finale assolutamente inedita nella storia del campionato del mondo. La Francia forte della sua compattezza difensiva punterà anche sul neo fenomeno Mbappè per regalare ai blues la seconda coppa della loro storia.

Per la Croazia è la prima volta in una finale dei Mondiali. È un traguardo sportivo incredibile per un paese che, nonostante abbia poco più di 4 milioni di abitanti, ha una grande tradizione negli sport di squadra. La squadra che ha portato a Mondiali è composta dalla generazione di calciatori croati più forte di sempre, tra cui alcuni dei più forti giocatori del calcio europeo degli ultimi anni, da Luka Modric a Ivan Rakitic a Mandzukic a Perisic, affiancati a giovani come Ante Rebic e Marcelo Brozovic. Finora, il miglior risultato ottenuto a un Mondiale era arrivato nel 1998, quando la Croazia aveva concluso come terza. La finale sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e Canale 5 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal nostro sito (segui anche: FRANCIA-CROAZIA DIRETTA LIVE) a partire dalle 17.