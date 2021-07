Finali Europa League e Women’s Champions League: il comunicato

La UEFA ha annunciato tutte le sedi per le prossime finali di Europa League. Si parte dalla Spagna per il 2022 con Siviglia, mentre nel 2023 si giocherà a Budapest alla Puskas Arena ammirata agli Europei. Nel 2024 la gara sarà disputata a Dublino, in Irlanda mentre nel 2025 a Bilbao, Spagna.

Bilbao sarà anche la sede della finale di Women’s Champions League, nel 2024.

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021