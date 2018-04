Antognoni: «Faremo di tutto per trattenere Veretout»

Il team manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni parla delle strategie di mercato per trattenere Jordan Veretout

Ha stregato tutta Firenze con la sua classe e le sue punizioni. Jordan Veretout è diventato un punto fermo del centrocampo della Fiorentina. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di club importanti. I viola però non sembrano intenzionati a vendere. Come certificano anche le parole del team manager Giancarlo Antognoni: «Lui è molto legato alla città e alla squadra, e lo sta dimostrando in questo periodo. Molti ce lo invidiano, ma la nostra prerogativa è di trattenere i giocatori migliori».

Antognoni poi ha commentato il buon momento che stanno vivendo i ragazzi di Pioli: « Per ora possiamo fare un parziale bilancio di una stagione che sta andando molto bene a livello di risultati. Vedremo come riusciremo a chiudere il campionato». Infine sulla scelta di nominare Riccardo Saponara capitano l’ex numero 10 ha commentato: «E’ una responsabilità importante. Spero per lui che questo sia motivo di orgoglio e stimolo».