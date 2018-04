Fiorentina attenta, il Lione ci prova per Veretout

La Fiorentina ha ricevuto un’importante offerta per Jordan Veretout, che potrebbe così lasciare i viola dopo una sola stagione a Firenze

La Fiorentina è attesa dalla difficile sfida di questa sera in casa contro la Lazio di Siomne Inzaghi. I ragazzi di Pioli andranno alla ricerca di altri tre punti per continuare a credere nella rincorsa all’Europa League, forti anche del buon momento di forma delle ultime partite. Tra i principali protagonisti di questo filotto di risultati utili consecutivi c’è sicuramente il nome di Jordan Veretout.

Il centrocampista francese è sbarcato a Firenze quest’estate dopo esser stato acquistato per sette milioni di euro dal Saint’Etienne. Ora però sembra che la permanenza in Italia di Veretout sia già finita. Il Lione ha infatti messo gli occhi sul ragazzo, ed è intenzionato ad offrire venti milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. I Della Valle ci stanno pensando, ma la decisione definitiva la conosceremo solo quest’estate.