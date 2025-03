Fiorentina Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A Fiorentina Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per la 30ª giornata di Serie A tra Fiorentina Atalanta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, L. Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

Orario e dove vederla in tv

Fiorentina Atalanta si gioca alle ore 15.00 di domenica 30 marzo per la trentesima giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa in esclusiva da DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.