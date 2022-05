Fiorentina, Barone: «Italiano ha un contratto con noi, c’è un grandissimo rapporto»

Il d.s. della Fiorentina Barone ha parlato del futuro di Italiano sulla panchina viola

Joe Barone, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina viola.

FUTURO ITALIANO – «Vincenzo ha un contratto e un opzione in favore a noi. Abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Pranzo insieme? E’ stata una giornata passata insieme per uscire fuori della città, siamo andati a Viareggio a parlare di calcio e non solo: delle nostre famiglie e della vita. Siamo siciliani, ci piace il mare (ride, ndr)».