Il d.g. della Fiorentina Barone ha parlato prima della partita contro lo Spezia

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo Spezia.

ITALIANO-SPEZIA – «Italiano è tranquillo. È una partita particolare per lui, è la squadra dove ha allenato e ha fatto bene. Ha preparato la partita come sempre e penso sia pronto, come tutta la squadra».