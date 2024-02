Fiorentina Belotti: «Che emozione segnare all’esordio»

Le parole di Andrea Belotti, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai Viola contro il Frosinone

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina con il Frosinone. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «È stata una giornata fantastica… Segnare subito, poi sotto la Curva Fiesole, è stato bellissimo. Era un periodo dove non vincevamo, era importante tornare alla vittoria e a divertirsi, fare 5 gol in casa significa che ci siamo divertiti».

IMPATTO IN VIOLA – «Io sono arrivato da poco, avevo bisogno di una squadra che mi facesse esprimere e, quando c’è stata questa opportunità, ho deciso di venire qua. Parlando con il mister, sapevo come giocavano, sapevo che era qualcosa che mi serviva per rimettermi in mostra. Qua sono sicuro che posso mostrare il mio valore».

TORNARE IN NAZIONALE – «Sicuramente l’Europeo è un mio obiettivo, ma passerà sempre dal campo e dalle prestazioni che farò con la Fiorentina. Penserò a migliorarmi giorno dopo giorno e ad aiutare la mia squadra. Poi indossare la maglia dell’Italia per me sarà sempre un orgoglio e un onore».

MESSAGGIO A SPALLETTI – «Spero che venga a vedere le partite, ma anche se non viene direttamente so che le guarda. È un maestro di calcio, penso solo a far bene in campo».