Fiorentina, Biraghi: «Ribery punto di riferimento. Preoccupato per Chiesa»

Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro la Juventus.

RIBERY – «Franck per noi è un punto di riferimento sia in campo che fuori. La storia parla per lui. La sua cosa più bella è vedere come si è calato nella realtà di Firenze. Ha messo tanta umiltà in questo».

VITTORIA CON LA JUVE – «Sapevamo che potevamo fare una buona prestazione. Bisogna fare una partita perfetta per vincere e noi stasera l’abbiamo fatta. Dobbiamo assolutamente vincere la prossima per svoltare».

CHIESA – «Diciamo che un po’ di preoccupazione ce l’avevo. Federico lo conosco bene, c’ha quello strappo importante partendo da fermo che può dar fastidio. Visto che lo conosco sapevo che non gli piace essere attaccato, gli pesa fare la corsa indietro. Ho provato ad attaccarlo ed è andato bene».