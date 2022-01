Fiorentina, Bonaventura: «Europa? Puntiamo a fare più punti del girone d’andata»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo il convincente successo ai danni del Genoa

Giacomo Bonaventura, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo Fiorentina-Genoa.

VITTORIA – «Siamo una Fiorentina che vuole crescere e si migliora anche dopo le sconfitte. Non ci resta che continuare su questa strada».

50 GOL IN SERIE A – «Sono contento perché sono dei bei numeri, dietro c’è tanto lavoro. Sono contento di questo gol e di questa vittoria. C’è ancora da migliorare tanto, ma la strada è quella giusta».

RIGORE VLAHOVIC – «Ha fatto tanti gol e ci sta di fare un cucchiaio per cambiare. Sirigu è stato bravo, capita di fallire un rigore. Non gli abbiamo detto nulla perchè segna tanto e si sbatte per la squadra».

EUROPA – «Speriamo di fare tanti punti ancora per migliorare rispetto al girone d’andata. Sappiamo che da qui in avanti ci saranno tantissime difficoltà, dovremo essere bravi ad affrontarle».