Fiorentina, prosegue la caccia al ds: la scelta finale spetterà a Commisso. Sono tre i nomi in pole position per questo ruolo

Fiorentina, Commisso dovrà ragionare sulla possibilità di un ds. I nomi sono quelli di Vagnati, Sabatini oltre naturalmente a Giuntoli. Le ultime

La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima finestra di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e costruire un gruppo in grado di centrare la salvezza. L’attuale classifica impone interventi mirati, sia per consolidare i reparti più fragili sia per dare maggiore profondità a una squadra che, fino a questo momento, ha faticato a trovare continuità. Le scelte di gennaio saranno quindi decisive per delineare il futuro immediato dei viola, a prescindere da chi siederà sulla panchina, Vanoli o altro, nelle prossime settimane.

Oltre alle operazioni sul campo, c’è un interrogativo importante che riguarda l’organizzazione dirigenziale della Fiorentina. La società sta valutando se introdurre una nuova figura all’interno dello staff, una scelta che potrebbe avere un impatto significativo anche sul calciomercato. L’idea è quella di inserire un profilo tecnico che possa affiancare il direttore sportivo Goretti, lavorando a stretto contatto con lui per programmare in maniera più efficace le mosse sul mercato.

Diversi nomi circolano in questo contesto. Tra i papabili ci sono Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli, e Walter Sabatini, noto per la sua esperienza nella costruzione di rose competitive. Un’altra candidatura è quella di Davide Vagnati, recentemente libero dopo l’esperienza al Torino. Tutti e tre i profili hanno esperienza consolidata, ma ciascuno presenta criticità da valutare prima di poter concretizzare un accordo. La scelta della nuova figura dirigenziale della Fiorentina non sarà dunque immediata e richiederà approfondimenti e valutazioni dettagliate.

Il compito della società sarà bilanciare esigenze immediate e prospettive future. L’obiettivo primario è garantire che la squadra possa mantenere la categoria, ma è altrettanto importante creare basi solide per i prossimi anni. Un rinforzo nello staff tecnico potrebbe accelerare il processo decisionale, consentendo di individuare giocatori funzionali alla rosa e pronti a fare la differenza.

In questo scenario, il calciomercato della Fiorentina diventa più di una semplice finestra di acquisti e cessioni: rappresenta una possibilità per imprimere una direzione chiara alla stagione e per costruire una squadra più competitiva e strutturata. La capacità del club di muoversi in modo tempestivo e intelligente sarà fondamentale per consolidare la posizione dei viola in classifica e per gettare le basi per un progetto duraturo.

In definitiva, il mercato e la riorganizzazione dirigenziale si intrecciano. La Fiorentina dovrà fare scelte oculate, combinando visione tecnica e strategia, per dare una risposta concreta alle sfide che il campionato e la gestione interna pongono davanti. Il 2026 sarà un anno di decisioni decisive per i viola, dentro e fuori dal campo.