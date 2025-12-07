Fiorentina, il club prende una posizione molto dura dopo le minacce nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori: il comunicato ufficiale

Fiorentina, il club si è mosso con un comunicato ufficiale in sostegno dei propri calciatori e delle compagne. Ecco la nota della dirigenza viola

La Fiorentina tramite un comunicato ufficiale ha espresso la solidarietà nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori dopo le minacce arrivate tramite i social. Questa la nota integrale:

«ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società.

Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte».