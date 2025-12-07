Fiorentina News
Fiorentina, il club prende una posizione molto dura dopo le minacce nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori: il comunicato ufficiale
Fiorentina, il club si è mosso con un comunicato ufficiale in sostegno dei propri calciatori e delle compagne. Ecco la nota della dirigenza viola
La Fiorentina tramite un comunicato ufficiale ha espresso la solidarietà nei confronti delle mogli e fidanzate dei calciatori dopo le minacce arrivate tramite i social. Questa la nota integrale:
«ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società.
LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte».
Fiorentina, il caos è sempre più netto: alcuni gesti confermano come c’è una spaccatura all’interno dello spogliatoio
Fiorentina, è sempre più caos: le moglie dei giocatori minacciate sui social. E una di loro ha rotto il silenzio raccontando l’accaduto
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...