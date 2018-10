Fiorentina dai due volti: travolgente in casa, sterile fuori

Fiorentina come la Juve, in casa quasi inarrestabile. Lontano dal Franchi è da retrocessione

E’ una Fiorentina dai due volti, cannibale e vittima allo stesso tempo. Perchè se da un lato avida in viola squarcia le prede che mettono piede sul manto erboso dello Stadio Franchi, ad eccezione di un Cagliari ferito che con un pari è riuscito a farla franca, dall’altro spaurita in bianco è irriconoscibile, appetita da tutti sui terreni altrui.

Gli uomini di Pioli fra le mura amiche sono quasi inarrestabile e viaggiano ad un ritmo Champions, anzi senza voler esagerare, addirittura da scudetto. Si, perchè soltanto la Juventus, finora, in casa ha raccolto gli stessi punti Fiorentina: entrambe con un prospero bottino di quattro vittorie casalinghe di fila interrotte da un pari, in attesa però di un Napoli che potrebbe persino superarle. Tuttavia lontano da Firenze, non si può certo dire lo stesso in quanto i viola si trasformano in una squadra irriconoscibile, screditata da un ritmo retrocessione: solo due punti racimolati, sinonimi di tre sconfitte e due pareggi, proprio come Empoli e Bologna; peggio soltanto il Chievo.

E’ una Fiorentina dai due volti, che allo Stadio Franchi riesce a perforare senza patemi le difese di qualsiasi preda, mentre al contrario sui terrei altrui non è in grado neanche di graffiare l’avversario. Gli uomini di Pioli infatti, dinnanzi il pubblico fiorentino, possono vantare il miglior attacco del campionato con 12 gol messi a segno. Ma non solo, perchè i viola godono anche della difesa meno battuta in casa della Serie A, con soli 2 gol subiti, a pari di Napoli e Atalanta. Eppure sui manti erbosi avversari, il migliori attacco casalingo del campionato si trasforma nel terzo più magro e scarno dopo Bologna e Cagliari, con soli 3 gol realizzati da Benassi, Simeone ed autogol di Skriniar (Inter).

E’ una Fiorentina dai due volti, i quali finora hanno racimolato in totale un quinto posto in campionato con 15 punti, 16 gol fatti e 8 subiti.