Fiorentina, dalla Spagna sicuri: obiettivo Pjanic. Sfida ad altre tre big di Serie A

Calciomercato Fiorentina: i viola avrebbero messo Pjanic nel mirino. Sfida ad altre tre big di Serie A

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista di qualità e nelle ultime ore, come riportato da Fichajes.net, il club toscano avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona e gradirebbe un ritorno in Italia.

Il prezzo del calciatore è alto, quindi una trattativa potrebbe essere imbastita soltanto in prestito. Sull’ex Juventus, però, oltre alla Fiorentina ci sarebbero anche Milan, Napoli e nuovamente i bianconeri.