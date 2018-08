Fiorentina: Della Valle a colloquio con la squadra, obiettivo Europa

La Fiorentina punta dritto alla conquista di un posto in Europa nel corso della nuova stagione. Ieri il numero uno Viola Della Valle ha voluto ribadirlo ai giocatori

La Fiorentina ha mancato l’esordio in Serie A nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria, per il rinvio della gara a seguito della tragedia di Genova. La squadra di Stefano Pioli debutterà, dunque, nella nuova Serie A domenica in casa contro il Chievo nel secondo turno di campionato. C’è grande attesa nei tifosi Viola che non vedono l’ora di ammirare le prodezze dei nuovi acquisti, soprattutto Pjaca e Mirallas, i quali completeranno un reparto offensivo già fornito di talenti come Chiesa e Simeone. Anche grazie alla campagna acquisti effettuata nell’ultima finestra di mercato, la società vuole far bene in campionato e tornare nelle zone alte della classifica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino, ieri, difatti, il presidente Andrea Della Valle si è fermato a parlare con la squadra caricandola in vista del match di domenica e specificando che l’obiettivo stagionale della società è quello di conquistare un pass per le competizioni europee.